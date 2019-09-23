РАН уличила в плагиате российского ректора-гомофоба

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с фальсификацией научных исследований обнаружила плагиат в диссертации ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, который ранее оказался в центре ЛГБТ-скандала. Доклад о нарушениях доступен на сайте комиссии.

Силин защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук в 2005 году. По оценке комиссии, 60 страниц его работы заимствованы из ряда других исследований.

Средний объем докторской диссертации составляет 300 страниц. Таким образом, примерно пятая часть работы Силина оказалась неоригинальной.

Комиссия РАН обнаружила еще 55 диссертаций, которые были написаны с нарушениями. Авторами работ стали кандидаты в члены-корреспонденты и академики РАН.

Среди наиболее частых нарушений — плагиат, нарушения академической этики в научных публикациях, поддержка некачественных диссертаций других кандидатов, подлог эмпирических данных, а также распространение лженаучных идей.

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В сентябре стало известно, что в УрГЭУ была создана специальная служба по контролю за моральным обликом студентов, которая следит, в частности, за сексуальной ориентацией учащихся. Руководство вуза вызвало одного из студентов на беседу и объявило, что он находится под угрозой отчисления из-за участия в сетевых ЛГБТ-сообществах. Проректор УрГЭУ выразил недовольство розовым цветом смартфона студента и заявил, что тот «портит имя института».

Позднее ректор вуза Яков Силин осудил учащегося за распространение информации о претензиях со стороны комиссии и проректора.

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