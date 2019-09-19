Уральский ректор-гомофоб задумал заработать на элитной недвижимости

Попавший в центр ЛГБТ-скандала ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин оказался владельцем выставленного на продажу дома под Екатеринбургом. Об этом пишет Znak.com.

Объявление о продаже дома в Чкаловском районе Свердловской области размещено на одном из сайтов объявлений. В описании двухэтажный объект площадью 411 квадратных метров называется «купеческим домом», в качестве плюсов недвижимости указаны, в частности, «своя история» в сочетании с современной инженерией. На территории расположены баня, дом для персонала, летняя беседка и гараж. Стоимость дома — 36 миллионов рублей.

По информации Znak.com (издание ссылается на имеющуюся в его распоряжении выписку из Росреестра), Яков Силин владеет этим объектом недвижимости с 2005 года. И дом, и земельный участок указаны в декларации Силина, уточняет издание. В ней также указана квартира в Екатеринбурге площадью 225,9 квадратного метра. Ранее, как пишет Znak.com, в здании находилась школа.

В сентябре стало известно о создании в УрГЭУ специальной службы контроля за моральным обликом студентов, в фокус интересов которой попадает, в частности, сексуальная ориентация учащихся. Одного из студентов пригласили на беседу с руководством вуза, где ему объявили, что он находится под угрозой отчисления из-за того, что состоит в сетевых ЛГБТ-сообществах. Кроме того, проректор УрГЭУ выразил недовольство розовым цветом принадлежащего студенту смартфона. Позднее ректор вуза Яков Силин осудил заинтересовавшего комиссию студента за распространение информации о претензиях к нему проректора.

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