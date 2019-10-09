На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По словам украинского политика, «формулы Штайнмайера» нет в письменном виде, она является вербальной формулировкой. «Сам [бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой», — заявил Загороднюк во время рабочей встречи в Житомире.

При этом глава оборонного ведомства добавил, что этот «алгоритм» может работать только в случае защиты интересов Украины, то есть, по его мнению, при достижении вывода войск и контроля над границей. Во время встречи «Диалоги об Украине» министр также заявил, что власти не планируют использовать для ополченцев Донбасса механизм полной амнистии, предусмотренный Минскими соглашениями.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. В начале 2016 года «формулу» предложил нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Она предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в силу на постоянной основе.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!