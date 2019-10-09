На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
По словам украинского политика, «формулы Штайнмайера» нет в письменном виде, она является вербальной формулировкой. «Сам [бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой», — заявил Загороднюк во время рабочей встречи в Житомире.
При этом глава оборонного ведомства добавил, что этот «алгоритм» может работать только в случае защиты интересов Украины, то есть, по его мнению, при достижении вывода войск и контроля над границей. Во время встречи «Диалоги об Украине» министр также заявил, что власти не планируют использовать для ополченцев Донбасса механизм полной амнистии, предусмотренный Минскими соглашениями.
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. В начале 2016 года «формулу» предложил нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Она предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в силу на постоянной основе.