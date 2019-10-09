Китай заинтересовал США своим предложением

Представители китайской делегации накануне торговых переговоров в США сообщили, что Пекин готов в полтора раза увеличить закупки американской сои — с 20 миллионов тонн до 30 миллионов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки переговоров, пишет Financial Times.

Как отметил один из них, главный переговорщик со стороны Китая вице-премьер Лю Хэ идет на переговоры со «стоящим предложением», это «не пустой визит». «Китайцы готовы к деэскалации», — подчеркнул он.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

По текущим ценам объем дополнительных закупок сои в денежном выражении достигнет 3,25 миллиарда долларов. Также Китай согласился изменить нетарифные торговые барьеры, против которых давно возражают американские фермеры и министерство сельского хозяйства. Речь идет о поставках свинины, говядины и баранины.

Примером для Китая, отметил один из собеседников издания, стало торговое соглашение между США и Японией, заключенное на прошлой неделе. Тогда стороны согласились отложить наиболее спорные вопросы.

Китайская сторона надеется, что ее предложение вкупе с ранее анонсированными мерами по открытию рынка в ряде областей, например, в финансовых секторах, поможет переговорам.

Ранее сообщалось, что Пекин хочет исключить из повестки переговоров, которые пройдут 10-11 октября, реформирование китайской промышленной политики, а также системы правительственных субсидий предприятиям. Поскольку это одни из приоритетных вопросов для Вашингтона, эксперты сомневаются, что консультации пройдут успешно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!