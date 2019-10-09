Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Путин уволил Глазьева
Объяснена неудача Бориса Немцова в борьбе за пост президента России
Евросоюз призвал Турцию остановиться
Российскую землю поставят на учет
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Российские гимнасты завоевали золото ЧМ в командном многоборье впервые в истории
Голодный мужчина ловил в унитазе рыбу на обед и застрял
Опубликованы первые кадры турецкой военной операции в Сирии
Масляков открестился от реакции на поборы в КВН
На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику
Новости партнеров

Китай заинтересовал США своим предложением

Перейти в «Мою Ленту»

Представители китайской делегации накануне торговых переговоров в США сообщили, что Пекин готов в полтора раза увеличить закупки американской сои — с 20 миллионов тонн до 30 миллионов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки переговоров, пишет Financial Times.

Как отметил один из них, главный переговорщик со стороны Китая вице-премьер Лю Хэ идет на переговоры со «стоящим предложением», это «не пустой визит». «Китайцы готовы к деэскалации», — подчеркнул он.

По текущим ценам объем дополнительных закупок сои в денежном выражении достигнет 3,25 миллиарда долларов. Также Китай согласился изменить нетарифные торговые барьеры, против которых давно возражают американские фермеры и министерство сельского хозяйства. Речь идет о поставках свинины, говядины и баранины.

Примером для Китая, отметил один из собеседников издания, стало торговое соглашение между США и Японией, заключенное на прошлой неделе. Тогда стороны согласились отложить наиболее спорные вопросы.

Китайская сторона надеется, что ее предложение вкупе с ранее анонсированными мерами по открытию рынка в ряде областей, например, в финансовых секторах, поможет переговорам.

Ранее сообщалось, что Пекин хочет исключить из повестки переговоров, которые пройдут 10-11 октября, реформирование китайской промышленной политики, а также системы правительственных субсидий предприятиям. Поскольку это одни из приоритетных вопросов для Вашингтона, эксперты сомневаются, что консультации пройдут успешно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China offers to buy extra US goods to ease trade war
Китай передумал сдаваться США
США ударили по конкурентам своих компаний в Китае
США нашли способ лишить Китай своих денег
Трамп пришел в восторг от возможности ударить по Европе
Другие материалы рубрики
Экономика00:05 7 октября

Золотая чаша

Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
18:20Сегодня

Российскую землю поставят на учет

17:34Сегодня

В России оценили проблему нехватки еды

16:44Сегодня

Nissan отозвал сотни тысяч автомобилей в России

Экономика17:05Сегодня

Ход слоном

Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
16:36Сегодня

Петербургская «Галерея» сфальсифицировала обвинения против арендаторов

16:09Сегодня

«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной

15:29Сегодня

Дом «Донстроя» первым в России получил статус LEED Gold

Экономика19:16 7 октября

Юрист под грифом «секретно»

Что скрывается за делом Кантемира Карамзина
15:13Сегодня

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

14:22Сегодня

Украина не согласилась на желание России по газу

13:32Сегодня

Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть

Россия
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
«Мы сидим на ядерных бомбах»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Путин уволил Глазьева
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Стало известно о дефиците жизненно важного препарата в России
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Подтверждено финансирование ФБК из-за рубежа
Все материалы
Мир
Курды ответили Турции обстрелом города
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
США назвали худшее решение в своей истории
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Опубликованы кадры с расстрелявшим людей у синагоги в Германии
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Эрдоган начал операцию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Белорусам предложили записаться в поляки
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Зеленский соберет журналистов на рынке
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний
Все материалы
Экономика
Российскую землю поставят на учет
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Китай заинтересовал США своим предложением
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
В России оценили проблему нехватки еды
Михаил Богданов«Пришлось проделать большую работу, чтобы поменять мышление»
Основатель издательства о стереотипах и языке комиксов
Nissan отозвал сотни тысяч автомобилей в России
Все материалы
Силовые структуры
В России поймали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета
Софья Жукова«Я вам руки и головы поотрубаю»
Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет
Появились подробности работы подразделения ГРУ по «дестабилизации Европы»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российскую соцработницу посадили за убийство двух инвалидов
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Гражданин Перу обокрал судью из Мозамбика в московском ресторане
Все материалы
Наука и техника
Россия запустила мощнейшую противокорабельную ракету
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Ми-35 снес трибуны на военном параде
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей
Все материалы
Спорт
Российские гимнасты завоевали золото ЧМ в командном многоборье впервые в истории
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ливерпуль» уходит в отрыв, «Сити» сенсационно проигрывает — главные события тура АПЛ
Сборная России по регби проиграла 0:61 и установила антирекорд Кубка мира
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Все материалы
Культура
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Майли Сайрус экстренно госпитализировали
«Мы создали что-то совершенно новое»
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
Кокаин заставил Элтона Джона раздеться на камеру и ударить менеджера
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте попросившей автограф фанатки
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярная соцсеть «случайно» слила личные данные пользователей
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Блогер разыграл геймера с помощью беспроводной мыши и довел его до истерики
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян призналась в любви к лавашу
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Фраза на свадебном платье жены Джастина Бибера смутила фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Опубликовано фото недовольного Ельцина в магазине одежды
Все материалы
Путешествия
Путешественники рассказали о клопах и плесени в российских самолетах
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пассажиры застряли на круизном лайнере и подняли бунт
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Драка пилота и стюардессы в самолете попала на видео
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Все материалы
Из жизни
Голодный мужчина ловил в унитазе рыбу на обед и застрял
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Женщина час боролась с крокодилом и выжила
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Опытный плотник выдернул из сердца семисантиметровый гвоздь и выжил
Все материалы
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
«АвтоВАЗ» опроверг скорое появление новой модели Lada
Все материалы
Дом
Россияне начали оставаться без работы из-за долгов за ЖКХ
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Популярный в России вид застройки предложили запретить
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам дадут больше выходных и праздников
Чем займутся депутаты Госдумы в сентябре
В России появится третий по счету быстровозводимый скалодром
Все материалы