В России задумали построить завод богемского стекла

Крупнейший чешский производитель изделий из стекла Crystalex готов рассмотреть возможность локализации производства на базе завода в Тихорецке на Кубани. Если сделка состоится, это предприятие может стать единственным в России производителем богемского стекла. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На заводе в Тихорецке сейчас занимаются, в частности, декорированием уже готового богемского стекла: в год выпускается порядка 300 тысяч изделий. Также в будущем там планируют наладить производство фарфора.

Богемское стекло производится в Чехии, первые цеха стеклодувов появились в конце XIII века. Прозрачность и прочность материал получает за счет добавления в его состав оксидов свинца и бария, а также кальция.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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