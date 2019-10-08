Российским онлайн-экспортерам упростили жизнь

Розничным онлайн-продавцам в России упростят подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговой кодекс, которые облегчат розничный онлайн-экспорт российских товаров через международные магазины электронной торговли. Теперь розничные продавцы смогут смогут подавать налоговую декларацию на товары в электронной форме и быстрее подтверждать нулевую ставку налога.

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Поддержка российских экспортеров осуществляется в рамках реализации национального проекта Международная кооперация и экспорт, который рассчитан до 2024 года. В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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