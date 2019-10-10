Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

В работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина нашли серьезные нарушения. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, передает РИА Новости.

В письме врачей говорилось, что новый директор отделения Светлана Варфоломеева хочет нарушить или испортить «сложившуюся практику высокого уровня» в отделении. Байбарина назвала это серьезным обвинением, и все врачи провели обходы, проверили документацию и выявили «очень серьезные нарушения».

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Ранее в четверг директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди рассказал, что в учреждении ожидается сокращение штата. По его словам, больше всего от этого пострадают сотрудники в возрасте.

30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра, сменившееся летом, в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты там содержатся в ужасных условиях. В Минздраве встали на сторону руководства и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики.

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