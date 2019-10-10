Российский регион приготовился увеличить экспорт

Власти Тамбовской области планируют увеличить объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году до 252 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По данным местных властей, в настоящее время в регионе реализуется проект, который способствует достижению объема экспорта продукции АПК в размере 252 миллионов долларов к концу 2024 года. «Создание новой товарной массы продукции АПК планируется за счет реализации инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства мяса, масложировой и сахарной продукции», — говорится в сообщении.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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