Путин произвел перестановки в Кремле

Президент России Владимир Путин назначил новых глав управлений госслужбы и информационного обеспечения Администрации главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 10 октября.

Так, Антон Федоров стал начальником Управления информационного и документационного обеспечения. Максим Травников назначен руководителем Управления по вопросам госслужбы и кадров, а Татьяна Локаткина возглавила Управление по обеспечению конституционных прав граждан. До этого этим управлением руководил Травников.

Антон Федоров с сентября 2013 года руководил Управлением по вопросам государственной службы и кадров. Ранее занимал должности первого заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), начальника управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом». В 1990-1993 годах — народный депутат РФ.

Травников — выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также отмечен благодарностью президента и правительства РФ.

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