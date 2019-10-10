Чемпион UFC бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй выразил желание провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит BJPenn.com

Холлоуэй заявил, что Нурмагомедов — настоящий мужчина, с которым он обязательно хочет подраться. Американский боец отметил, что ради поединка с россиянином готов сменить весовую категорию.

Холлоуэй — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. В апреле 2019-го он проиграл соотечественнику Дастину Порье в поединке за временный титул чемпиона промоушена в легком весе. На счету Холлоуэя 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. В следующий раз американец появится в октагоне 15 декабря и встретится с австралийцем Александром Волкановски.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Порье. Ранее, в сентябре, сообщалось, что основным претендентом на титульный поединок является Тони Фергюсон.

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