Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте. Об этом сообщает РИА Новости.

Финал индивидуального многоборья прошел на чемпионате мира 10 октября. Результат Мельниковой — 56,399 балла.

Золото завоевала четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз (58,999 балла), защитившая титул абсолютной чемпионки мира. Второй стала китаянка Тан Сицзин (56,899). Еще одна россиянка Лилия Ахаимова показала 22-й результат (51,465 балла).

«У России сегодня очень сильная сборная по спортивной гимнастике. Такие победы, которые мы видим на этом чемпионате мира, даются только благодаря ежедневным тренировкам. Такой же принцип необходим и при финансировании спорта. Победы в спорте это, в том числе, результат и долгосрочного финансирования, — отметил Василий Титов, президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG). — ВТБ в данном вопросе выступает за системный подход: банк является генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года. В спорте невозможны быстрые достижения, и любая медаль — это результат многолетней работы множества людей. И я рад, что сегодня мы видим блестящие победы наших спортсменов».

Василий Титов поздравил российские команды — мужчин с первой в истории страны золотой медалью первенства планеты в командном многоборье, девушек — «с таким важным для них серебром». Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) также поздравил Ангелину Мельникову с бронзой, первой ее медалью в личном виде на столь престижном соревновании.

Чемпионат мира проходит в Штутгарте с 4 по 13 октября.