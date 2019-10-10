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Работу российских врачей захотели предложить мигрантам

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В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей. С таким предложением выступили Минтруда и Минздрав, сообщили «Известия».

В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей. Как уточнили в Минздраве, в Россию будут привлекать бывших соотечественников с соответствующей квалификацией. При возникновении конкуренции список профессий будут корректировать «в оперативном порядке».

По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других медиков. Так, учреждения нуждаются в 240 офтальмологах, в поликлиниках и стационарах не хватает более 600 травматологов-ортопедов, в стационарах и поликлиниках — психиатров. Общая нехватка составляет 1059 человек. При этом только тысяча специалистов заинтересованы в вакансии врача на бирже труда.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что в учреждении ожидается сокращение штата. Он отметил, что это больше всего скажется на сотрудниках в возрасте.

30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В Минздраве встали на сторону руководства центра и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики.

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