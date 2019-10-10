Девушка заработала миллионы долларов благодаря снимкам ягодиц

Instagram-блогерша Андреа Василе (Andrea Vasile) из Румынии, также известная как Андреа Абели (Andrea Abeli), раскрыла сумму, которую она получает за публикации в своем закрытом аккаунте. Как сообщает news.com.au, 35-летняя уроженка Бухареста ранее работала веб-дизайнером.

По ее словам, за один пост она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов (от 48,6 тысячи до 486 тысяч рублей). Василе уверена, что причина ее популярности в ее честности — женщина открыто говорит, что делала пластические операции для увеличения своих ягодиц.

В настоящее время у Василе более трех миллионов подписчиков в Instagram, несмотря на то, что аккаунт является закрытым уже около двух лет. На большинстве снимков она запечатлена обнаженной со спины. Модель рассказала, что в сумме за год получает 2,2 миллиона долларов (142,6 миллиона рублей).

Василе добавила, что часть средств выручает за платные посты от компаний. При это поклонники модели также могут получать регулярно новые фото и видео через специальный сайт, подписка на который стоит семь долларов (453 рубля) в месяц.

Модель призналась, что ей присылают не только положительные комментарии. Иногда она получает от подписчиков и неприятные отзывы. По словам Василе, худшим было сообщение от юзера, который сказал, что «она сгорит в аду, и в этот момент она будет пахнуть как пластик».

Василе далеко не единственная модель, которая прославилась своими откровенными снимками в Instagram. Блогерша из Бразилии Наталия Гариботто (Natalia Garibotto) также известна в сети из-за подобных фото. В июле она рассказала о самых странных предложениях и просьбах, которые поступали ей от подписчиков.

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