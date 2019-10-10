Чемпионка турниров серии «Большого шлема» отказалась от гражданства США

Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от гражданства США. Об этом сообщает Reuters.

Осака заявила, что хочет представлять Японию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она отметила, что соревнования должны стать одной из самых запоминающихся вещей, которые случались с ней в жизни. 21-летняя спортсменка пообещала принести Японии золотую олимпийскую медаль.

На данный момент у теннисистки двойное гражданство. Однако по законам Японии ребенок, родившийся в международном браке, по достижении 22 лет должен выбрать одно из них.

В январе 2019-го Осака стала первой японкой, возглавившей рейтинг Женской теннисной организации (WTA), и самой молодой первой ракеткой мира в истории. На ее счету две победы в турнирах серии «Большого шлема»: на Australian Open-2019 и на US Open-2018, в финале которого она обыграла американку Серену Уильямс.

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