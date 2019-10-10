Появились подробности закрытой части беседы Путина с Памфиловой

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что основной темой разговора на закрытой части встречи с президентом Владимиром Путиным было усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 10 октября.

Речь, в частности, идет о получении ЦИК данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий, пояснила она.

Встреча главы центральной избирательной комиссии с президентом РФ состоялась накануне вечером. Памфилова сообщила, что в целом избирательная кампания 2019 года прошла успешно. Она отметила, что в большинстве регионов явка была довольной высокой, почти все кандидаты были зарегистрированы.

По ее словам, проблемы наблюдались лишь в двух точках — на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге и на выборах в Мосгордуму. По ее словам, система сбора и проверки подписей уже устарела, поэтому в ЦИК подготовили свои предложения по этому вопросу.

В свою очередь, Путин поблагодарил Памфилову за хорошую работу на выборах в единый день голосования 8 сентября. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.

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