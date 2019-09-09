Напавшего на главу ЦИК Памфилову отправили в СИЗО

Башит Карабалаев, обвиняемый в нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову в ее доме, арестован на два месяца. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина признал вину. Ему грозит до 12 лет колонии.

36-летний уроженец Казахстана Башит Карабалаев обвиняется по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ.

Как ранее сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Карабалаев рассказал, что не знал, кто живет в доме. Он выбрал его для разбойного нападения только потому, что здание находилось неподалеку от места, где он ночевал.

Напавшего на главу ЦИК задержали 7 сентября. Он признался, что приехал в Россию на заработки, и пожаловался, что долгое время не мог найти работу. В дом к Памфиловой мужчина влез за продуктами.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером, однако забыл включить прибор, и тот не сработал. Нападавший сбежал, ничего не взяв.

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