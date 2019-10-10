Финалист шоу «Голос» из Конго приехал в Россию и попал в рабство

Гражданин Конго приехал в Красноярск ради музыкальной карьеры, связался с менеджером — обманщиком и год выступал на рабских условиях, сообщает «7 канал Красноярск».

На родине Джони Эквард (настоящее имя Джоэль Экба) дошел до финала местного аналога шоу «Голос» и захотел продолжить карьеру певца в России. В страну он приехал по туристической визе, нашел агента, начал выступать в заведениях с композициями на английском, французском и русском языках.

По словам друзей артиста, все заработанные деньги менеджер забирал, а сам Джоэль оказался в долгах. Африканец не знал, что нарушает законы России, пока его не задержали и не отправили в центр временного содержания иностранцев. После этого агент пропал, а самому певцу грозила депортация.

«Меня жестоко обманули и использовали меня как раба-артиста», — сказал конголезец.

Красноярская правозащитница Ольга Суворова в разговоре с телеканалом указала, что певец стал жертвой современного рабовладения. Работодатель воспользовался его незнанием российского законодательства, наживался на нем и обманывал его. По ее словам, все это время Джоэль думал, что подписывал документы, которые должны были идти в паспортно-визовые органы и легализовывали его пребывание в России. «До самого последнего дня Джоэль не знал, что, оказывается, он здесь находится незаконно», — добавила она.

Менеджер в разговоре с журналистами и правозащитниками заявил, что якобы не устраивал никаких концертов, что они с артистом просто знакомые. Канал отмечает, что никакого дела против этого человека не заведено.

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