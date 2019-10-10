Директор российского училища сдавал воспитанников «в аренду» на стройку

В Астрахани директор спецучилища сдавал воспитанников «в аренду» строительной фирме и получал за это деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, передает ТАСС.
По данным следствия, несовершеннолетние с июня по сентябрь 2019 года ездили работать на стройку по указанию директора. За каждого подростка владелец стройки выплачивал ему по 500 рублей. Сейчас правоохранительные органы выясняют, сколько человек участвовали в работах.
На директора завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
В 2017 году сообщалось, что в Коми воспитанников Пажгинской школы-интерната привлекали к рубке борщевика. При этом детей не обеспечили средствами защиты. В результате двое несовершеннолетних получили химические ожоги.