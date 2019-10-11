Политик пришел на телешоу о любви, оскорбил его героиню и нарвался на угрозы

Член городского совета австралийского города Нуза Хедс Джесс Глазгоу (Jess Glasgow) начал бояться за свою жизнь после участия в реалити-шоу «Холостячка» (Bachelorette), в эфире которого он оскорбил главную героиню проекта Энджи Кент (Angie Kent). Об этом пишет Daily Mail.

Глазгоу признался, что после эфира ему пришло анонимное электронное письмо, автор которого угрожал переехать его на машине. Вдобавок политику звонили люди, которые рекомендовали не показываться на улицах в своем районе.

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Угрозы начали поступать Глазгоу после грубых высказываний в адрес Кент и других женщин из съемочной группы проекта. В очередном выпуске передачи он посоветовал «холостячке» не возражать, если его пальцы «забредут куда-нибудь».

«Я бы взял эту сладкую девушку и занялся бы с ней сексом», — говорил Глазгоу о Кент другим мужчинам. Он также хвастался, что целовался уже со многими девушками, и он привык к тому, что им это нравится. После произошедшего Кент выгнала Глазгоу с проекта.

Мэр города Тони Веллингтон (Tony Wellington) заявил, что у него нет полномочий на то, чтобы сместить Глазгоу с его должности, однако потребовал сделать так, чтобы советник сам ушел в отставку. «Его поведение было мизогинным, грубым и крайне оскорбительным», — считает он.

Чиновник извинился за свое поведение, назвав его «недостойным», но заявил, что с поста советника уходить не намерен. Свое решение он объяснил тем, что его действия на проекте не определяют его как личность и на самом деле он другой человек.

«Холостячка» — шоу, в котором по аналогии с «Холостяком», несколько мужчин борются за право стать партнером героини передачи.

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