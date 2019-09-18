Шоу «Холостяк» впервые в истории закончилось гомосексуальной помолвкой

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Участница американского телешоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») Деми Барнетт (Demi Burnett) сделала предложение своей девушке Кристиан Хаггерти (Kristian Haggerty), ради которой она бросила коллегу по реалити Дерека Пета (Derek Peth). Об этом пишет Daily Mail.

«Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было», — заявила Барнетт, стоя на морском берегу рядом с возлюбленной. Затем она взяла спрятанную коробочку с кольцом и опустилась на колено. «Кристиан Хаггерти, ты женишься на мне?» — спросила она у изумленной девушки. «Конечно, да» — ответила та.

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Бернетт и Хаггерти стали первой гомосексуальной парой, обручившейся на проекте. Бернетт участвовала в шоу с самого начала, а Хаггерти присоединилась к реалити в августе 2019 года: ее пригласили на съемки после того, как Бернетт рассказала ведущему, что испытывает к девушке сильные романтические чувства.

Бернетт разорвала отношения с другим участником шоу после того, как узнала, что к ней приедет Хаггерти. При встрече девушки признались друг другу, что скучали. Зрители шоу назвали их встречу очень искренней, однако не поняли их решения остаться в реалити.

В шоу «Холостяк в раю» участвуют парни и девушки, которые не смогли найти пару в предыдущих сезонах «Холостяка» и «Холостячки».

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