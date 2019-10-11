Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги

Фото: страница «Отдел экономики и прогнозирования. Юкаменский ра» во «ВКонтакте»

Отремонтированная дорога в деревне Жувам выдержит любые погодные условия, заявили в пресс-службе правительства Удмуртии. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Как сообщил глава Юкаменского района Константин Бельтюков, дорога укреплена песчано-гравийной смесью. Стоимость ремонта составила 469 700 рублей, из них 75 649 рублей собрали сами жители. Они также активно участвовали в работах и помогали выносить мусор.

«Долгожданная отремонтированная дорога стала поводом для деревенского праздника, который организовали своими силами», — добавили в пресс-службе.

Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги. На фотографиях видно, как глава поселения Наталья Редькина, первый заместитель главы района Альфира Балтачева и куратор по району реализации программы «Инициативное бюджетирование» Розалия Бекмансурова перерезают красную ленточку. Гости открытия стоят в грязи в резиновых сапогах.

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