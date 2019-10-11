Жителей российского города на три года оставили без водопровода

Жители микрорайона Старый Балиндер в Заринске Алтайского края три года живут без водопровода. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, жителям микрорайона приходится брать непригодную для питья воду из единственного колодца. Из-за этого произошло несколько случаев заражения детей. На строительство водопровода выделяли 20 миллионов рублей, их до сих пор не освоили. СКР начал проверку.

Как пишет «Банкфакс», строить шестикилометровый водопровод в районе начали в 2017 году, контракт выиграла компания «Строймастер». В июле работу прекратили из-за отпуска бригадира. Затем водопровод сдали и запустили, но скоро снова отключили из-за обнаруженных дефектов. К октябрю их так и не устранили. Отмечается, что директор ЖКУ Заринска Александр Лаговский предложил жителям самим построить водопровод.

В октябре сообщалось, что три последних жителя покинули поселок Серный Ключ в Челябинской области. 90-летний ветеран Рашида Валеева, ее сын-пенсионер Рифат и соседка Мария Сокольских побоялись зимовать в поселке, который нередко оказывается отрезанным от мира из-за снегопадов.

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