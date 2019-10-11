Объем российского экспорта превысил ожидания

Минсельхоз прогнозирует экспорт продукции АПК из России в 2019 году в размере 24,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предыдущий прогноз по экспорту продукции АПК в 2019 году составлял 24 миллиарда долларов. Предполагается, что в 2020-м показатель достигнет 27,2 , в 2021 году — 31,6 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что власти Тамбовской области планируют увеличить объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году до 252 миллионов долларов. В настоящее время в регионе реализуется проект, который способствует достижению объема экспорта продукции АПК в размере 252 миллионов долларов к концу 2024 года. Речь идет, в частности, об увеличении объемов производства свинины и сахарной продукции.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов.

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