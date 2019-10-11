Болельщики английского клуба напоили уволенного тренера

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Болельщики английского футбольного клуба «Барнсли» устроили вечеринку в пабе для уволенного из команды главного тренера Даниэля Штенделя. Об этом сообщает BBC Sport.

Немецкий специалист пришел на мероприятие с помощником Крисом Стерном 11 октября через несколько часов после увольнения. Тренеры пообщались с поклонниками клуба, а также выпили с ними пива и текилы.

Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первом же сезоне вывел команду в Чемпионшип — второй по силе дивизион в английском футболе. В нынешнем розыгрыше «шахтеры» набрали в 11 матчах шесть очков и занимают предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице.

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