Названа причина роста заболеваемости гипертонией в России

Заболеваемость гипертонией в России продолжает увеличиваться из-за роста ожирения. Об этом заявил главный кардиолог России Сергей Бойцов, передает ТАСС.

«Недостаточный уровень образования, который отражает общий уровень культуры отношения к своему здоровью, это, наверное, самое слабое место у нас сейчас. Несмотря на то что эффективность лечения лиц [с гипертонической болезнью], которые принимают препараты, возросла очень существенно», — пояснил Бойцов.

Вместе с тем он отметил, что распространенность среди россиян курения демонстрирует позитивную тенденцию к снижению в течение последних лет.

Ранее Бойцов порекомендовал россиянам ограничивать потребление алкоголя по понедельникам, поскольку именно в этот день учащаются случаи инфаркта миокарда. «В понедельник их всегда гораздо больше после выходных. Крепким напиткам надо предпочитать слабоалкогольные напитки, в первую очередь это, конечно, красное вино», — пояснял он.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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