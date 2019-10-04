В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах

В кардиодиспансере Кемеровской области появилась высокотехнологичная техника, которая позволит местным нейрохирургам проводить высокоточные операции на сосудах головного мозга, не направляя пациентов на операции в крупные областные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего нейрохирургическим отделением кардиодиспансера Андрея Миронова.

«Раньше, когда не было навигационных установок, нам приходилось смотреть снимки, принимать решения и выстраивать в голове [модель оперируемой области]. Новая установка преобразует снимки больного и показывает их на экране в различных проекциях. Так мы имеем возможность смоделировать планируемое продвижение по одному или нескольким хирургическим планам непосредственно во время операции», — пояснил Миронов.

Кроме того, нейрохирургический операционный блок оснастили современным микроскопом и навигационной системой, которые позволят хирургам проводить операции, не травмируя области рядом с пораженными тканями.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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