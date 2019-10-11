Путин утвердил цели и задачи развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия определяет основные задачи и цели развития искусственного интеллекта в стране. В качестве основных принципов развития искусственного интеллекта указываются защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, разумная бережливость и поддержка конкуренции.

В документе также отмечается, что приоритетные направления будет утверждать глава государства исходя из национальных целей и стратегических задач. Там говорится, что в мире ускоренно внедряются технологические решения на основе искусственного интеллекта, а Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из лидеров в развитии ИИ.

В сентябре Путин призвал как можно скорее начать использование возможностей искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления. Российский лидер считает, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!