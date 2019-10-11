Россиянин попытался сбежать из полиции, сломал ноги и попал на видео

Baza / Telegram

Задержанный сломал обе ноги при попытке сбежать из отдела полиции в Санкт-Петербурге. Видео инцидента в пятницу, 11 октября, публикует Baza.

На записи видно, как мужчина прыгает из окна второго этажа, падает за землю и корчится от боли. После этого к нему подбегает сотрудник полиции, заметивший отсутствие задержанного в кабинете, где его ненадолго оставили одного.

Инцидент произошел 8 октября, мужчина подозревается в хранении наркотиков — при досмотре у него обнаружили пакетик с неизвестным веществом. После падения из окна его госпитализировали с травмой головы и переломами обеих ног. В полиции проводится проверка.

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