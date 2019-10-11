СК возбудил уголовное дело против владельца «Кристалл-Лефортово»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России – «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились «Ведомости».

По версии следствия, Павел Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. 31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,66 миллиарда рублей, сообщает издание. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков.

Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» — по договору купли-продажи ценных бумаг, а она перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 года, — 2,5 миллиарда рублей плюс проценты. После этого, считает следствие, Сметана распорядился, чтобы подконтрольные ему компании прекратили исполнять обязательства перед банком. Выплачивать кредиты и проценты Павел Сметана якобы изначально не собирался, пишет следователь.

Как пишут «Ведомости», о преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров, у которого 25 процентов акций банка, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию изданию подтвердил.Николай Егоров передал «Ведомостям» через представителя, что обращение в Следственный комитет было для него единственно доступным способом реагирования, потому что он был миноритарием и был в меньшинстве в совете директоров, что не позволяло сменить менеджмент и влиять на управление. По его словам, обман со стороны менеджмента напрямую затронул его интересы, а также вкладчиков и клиентов банка.

Следствие уже уведомило Павла Сметану о возбуждении дела, передал «Ведомостям» бизнесмен. Однако в операциях, о которых говорится в уголовном деле, Сметана не видит «ни умысла, ни ущерба». Он называет их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», тем более что часть полученных кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 года.

«ОФК банк» лишился лицензии в апреле 2018 года — он погорел на кредитовании алкогольных компаний, которым выдавал невозвратные кредиты и необоснованные гарантии. Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования, который был заочно арестован в декабре 2018 года и объявлен в международный розыск. Он же — бенефициар некогда крупнейшего в стране продавца дешевой водки — «Статус-групп», считает следствие.

По словам Павла Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним бенефициаром — Чуяном — и на любую дату 2017 года «Кристалл-Лефортово» являлся нетто-кредитором этой группы. На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе Сметаны более 2 миллиардов рублей, а на конец года — уже не меньше 7 миллиардов рублей. Поэтому любое финансирование банком группы «Кристалл-Лефортово» в 2017 года — это не привлечение кредитных средств, а фактически погашение этой группой долга перед «Кристалл-Лефортово», считает бизнесмен.

После прихода в «ОФК банк» АСВ выяснилось, что этот банк последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Николай Егоров: «В 2016 года я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась». По его словам, такая ситуация типична для «ОФК банка», но нетипична для банковского бизнеса.

«Я воспринимаю проблему банка как личную, поскольку обман со стороны менеджмента напрямую затронул мои интересы, а также интересы широкого круга вкладчиков и клиентов банка. Поэтому я принимаю все необходимые меры, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности в рамках закона. Поэтому считаю необходимым продолжать работу по выявлению сомнительных сделок и фактов злоупотреблений», — сообщил «Ведомостям» Николай Егоров.