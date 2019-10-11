На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Cпикер Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки заявил о предстоящем увольнении военнослужащих без российского гражданства в Донбассе. Об этом сообщает УНН.

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.

Также Праута заявил, что на командиров частей, где показатель получения российских паспортов будет низким, будут наложены взыскания.

«Кроме того, до 1 ноября до всех так называемых силовиков будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года», — подытожил спикер украинского Минобороны.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

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