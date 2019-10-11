Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы.

По словам Навального, ведомство направило в суд письмо, в котором он назван организатором акций в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Росгвардия сообщила, что из-за несанкционированных митингов пришлось задействовать отряды своих бойцов, которым выплатили дополнительные четыре миллиона рублей за переработки. Эти средства пытаются взыскать с организаторов акции, утверждает Навальный.

«Прокурор полностью согласен. Он разделяет негодование руководства Росгвардии и печется о возврате выплаченных сверхурочных. Чтобы гарантировать возврат денег, он требует арестовать единственный существенный объект имущества гражданина Навального А. А. — его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 квадратного метра», — написал он.

9 октября Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Согласно заявлению министерства, в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях фонд включили в реестр, не уточняется.

В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

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