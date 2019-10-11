Российские пивные напитки оказались обманом

Исследование пивных напитков в России показало, что под эту продукцию производители маскируют другие по свойству напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Роскачества».

Специалисты указали, что потребителей вводят в заблуждение из-за того, что у понятия «пивной напиток» нет четких признаков идентификации. В ходе исследования были проверены товары семи недорогих марок, некоторые образцы не прошли испытания на массовую концентрацию бензойной кислоты и подсластитетей, также были выявлены нарушения по крепости.

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Кроме того, подчеркнули в «Роскачестве», ни один из проверенных напитков не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям: «вкусом сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали, также они не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла. В организации обратили внимание на следующее: когда производителям сообщали о нарушениях, они не шли на контакт или открещивались от своей продукции.

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