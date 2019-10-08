Стала известна судьба крафтового пива в России

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов опроверг информацию о возможном запрете крафтового пива в России, передает Rambler News Service.

По его словам, вступление в силу Технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» ничем не угрожает российскому «крафту». Так, в документе содержится четыре категории пива и пивоваренной продукции: пиво, пиво пшеничное, специальное пиво и пивные напитки.

«При несоответствии какой-либо крафтовой пивоваренной продукции категории "пиво" такая продукция сможет быть отнесена к любой другой категории», — подчеркнул Евтухов.

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Он добавил, что техрегламент не предполагает каких-либо запретов на производство пива, в нем есть только требования к содержанию ингредиентов в напитках.

Ранее в Росстандарте сообщили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Там напомнили, что с 2021 года в силу вступает новый регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено. Соответственно, указывали в ведомстве, деятельность пивоварен будет приостановлена.

Крафтовое пивоварение предусматривает производство напитка небольшими независимыми компаниями (микропивоварнями), которые придерживаются индивидуальных, непромышленных рецептов.

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