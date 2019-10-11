Ведущий детской передачи погорел на порно с животными

Телеведущего детской передачи на британском канале CBBC Стивена Киша (Stephen Kish) обвинили хранении порнографического контента с участием животных. Об этом пишет Broghton & Hove News.

У Киша обнаружили 27 изображений, на которых был изображен человек, вступающий в половой контакт с животным. 30-летний ведущий не признал свою вину на первом судебном заседании по его делу.

Следующее слушание назначено на 31 октября. До этого времени Киша выпустили на свободу под залог. Пока ведущий ожидает приговора, ему запретили находиться рядом с собаками. Киш управляет фирмой по выгулу собак Tails Of Love Pet Care.

Киш был ведущим некоторых выпусков передачи Officially Amazing, участники которой пытаются побить нелепые и смешные рекорды Гиннесса. Программа выходит в эфир на CBBC — детском канале, принадлежащем компании «Би-би-си». Выпуски шоу с участием Киша в настоящий момент недоступны для просмотра на сайте телекомпании.

С 2008 года в Британии законодательно запрещено владение порнографическими материалами с элементами насилия. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет. Под действие закона подпадает в том числе некрофилия и зоофилия.

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