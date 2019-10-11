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Виновника скандала вокруг банка «Тинькофф» нашли в комнате смеха

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Издание The Bell нашло виновника скандала о предполагаемом хищении 5,3 миллиона рублей из банка «Тинькофф». Им оказался 21-летний Виталий Бурыкин, выпускник одной из школ города Ступино Московской области, работавший в местном парке в комнате смеха. Как пишет издание, Виталий Бурыкин является гендиректором некой компании «Пегас».

Ранее блогер Михаил Жуховицкий на своей странице в Facebook заявил, что один его друг якобы потерял 5,3 миллиона рублей в «Тинькофф банке». Пост, набрал 1,3 тысячи лайков и почти столько же комментариев. Жуховицкий описал историю о том, как его неназванный друг открыл счет на свое юрлицо в «Тинькофф банке», получил до 5,5 миллиона рублей от клиентов, а через три дня обнаружил, что денег нет: Их сняли двое неизвестных ему физических лиц, предъявив предписания КТС, которые по закону приравниваются к исполнительным листам и требуют от банков исполнения. Этот пост также получил большую огласку: о нем написали несколько СМИ, а в Facebook им поделились почти 700 человек. Имя друга блогер так и не назвал.

Банк «Тинькофф» не отрицал, что выдал деньги физлицам, но утверждал, что владелец счета это согласовал, и указывал, что в истории много нестыковок.

Все, что было известно о потерпевшем друге блогера — это имя и зарегистрированная на него в июне компания «Пегас». Как раз с ее счета, по уверению Жуховицкого, якобы и украли деньги. В каких-либо еще компаниях Бурыкин не выступал учредителем или гендиректором и не фигурировал в открытых источниках в качестве бизнесмена.

Через личный ИНН Бурыкина The Bell узнал его дату рождения, а затем нашел аккаунт человека с такими же данными во «ВКонтакте». Сейчас в нем скрыта дата рождения, а фамилия заменена на ник Berkut. Пользователи из списка друзей Бурыкина подсказали The Bell ссылку на новый действующий аккаунт, где он зарегистрировался уже под фамилией Белов. Один из его друзей в соцсети утверждает, что такую фамилию Бурыкин использует в соцсети несколько лет.

По просьбе The Bell знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку — издание ознакомилось со скриншотами. В ней Бурыкин не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из банка «Тинькофф» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал. На сообщения корреспондента The Bell он обещал ответить позже, но так этого и не сделал.

Знакомые Бурыкина в соцсетях рассказали The Bell, что он окончил школу №2 в Ступино, часто одалживал деньги, работал в комнате смеха в местном парке, несколько лет назад переехал в Москву на заработки, и после этого о нем ничего не было слышно.

The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. Страница из него была опубликована все в том же посте Жуховицкого. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала. Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, как указано на его страничке во «ВКонтакте». Он прочитал сообщение The Bell, но не ответил на него.

Михаил Жуховицкий, с которым The Bell поделился всей этой информацией, отказался связать нас со своим пострадавшим другом, заявив: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий». Информацию о нем, которая указана выше, он считает ошибочной и продолжает настаивать на вине банка. У Жуховицкого больше 15 тысяч подписчиков в Facebook.

У блоггера уже были претензии к СМИ: например, к материалу Life.ru, в котором он был назван криптовалютным инвестором, занимающимся запуском финансовых пирамид. На сайте Klerk.ru можно найти его объявление «Оптимизация НДС. Любые кварталы и объемы. Устранение разрывов, уточненки, информационное сопровождение». В чате, посвященном обналичиванию денег во «ВКонтакте», во время обсуждения кейса с «Пегасом» администратор сайта назвал Жуховицкого «нашим».

В комментарии банка «Тинькофф» говорится, что счет клиента был открыт 7 сентября, а 12 сентября на него поступили 5,5 миллиона рублей за укладку бордюрного камня от сомнительных контрагентов. Жуховицкий же пишет о якобы похищенных 5,3 миллиона рублей. В виде основной деятельности компании была указана «деятельность рекламных агентств», также компания имела признаки «однодневки», поэтому банк инициировал проверку финмониторинга, говорится в его сообщении. Ситуацию расследует полиция, говорится в комментарии банка.

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