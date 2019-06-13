Тинькофф представил собственного голосового помощника Олега

Группа Тинькофф разработала и представила первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России. Миссия Олега, так зовут помощника, — не только помогать пользователям ориентироваться и решать задачи в экосистеме Тинькофф, но и быть другом, который всегда рядом, говорится в сообщении компании.

Голосовой помощник Олег обитает в мобильном приложении Тинькофф. Он сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы. Также Олег поможет им управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы Тинькофф.

В дальнейшем Олег будет интегрирован во все элементы экосистемы Тинькофф — Путешествия, Мобайл, Инвестиции, Страхование, Развлечения, Бизнес, Джуниор и другие, а мобильным банком Тинькофф можно будет управлять целиком с помощью Олега. Также он сможет идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий Тинькофф и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении. Например — совершить перевод денег во время управления автомобилем.

На старте Олег будет поэтапно появляться у пользователей в мобильном приложении Тинькофф на iOs, чуть позже — на Android.

Предполагается, что большую часть пользовательских задач Олег будет решать автоматически. Для оставшегося круга задач голосовой помощник будет привлекать операторов из колл-центра Тинькофф: он уточнит у пользователя необходимую информацию, а затем поставит задание, которое уже будет выполнять человек. Такое решение позволит максимально автоматизировать все процессы, например — записывать клиентов в те салоны красоты, которые пока еще не подключены к общей системе через партнеров.

По мере развития и общения с пользователями Олег будет обучаться и менять свой характер. Например, сможет проводить речевой анализ реплик клиента: изучать его настроение в режиме реального времени и подбирать стиль ответов — от дружелюбного до более официального.

Для создания Олега использовались глубокие нейросетевые модели и речевые технологии, с которыми Тинькофф работает с 2014 года в рамках стратегии AI First.