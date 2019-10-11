Названы шансы крымчан на переезд в Москву

Аналитики федеральной риелторской базы Restate собрали статистику стоимости земли на основных курортах Крыма и оценили шансы местных жителей на обмен их участков на квартиры в московских новостройках. Материалы соответствующего исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В материалах компании отмечается, что совершить подобный обмен крымчанам стало сложнее: земельные участки на полуострове падают в цене. «Соотношение средней стоимости земельных участков в Крыму и цены новых квартир в Москве за год сократилось на 34 процента», — констатируют в Restate.

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Выгоднее всего обмен земельного участка на квартиру в московской новостройке оказался для жителей Ялты. Впрочем, в компании подчеркивают, что относительно прошлого года эта выгода существенно снизилась. Если в октябре 2018 года владелец сотки ялтинской земли мог бы, продав ее, приобрести 4,6 квадратного метра в московской новостройке, то в октябре 2019-го — только 2,65 «квадрата».

Относительно приемлемым аналитики Restate называют соотношение стоимости сотки земли к площади столичных новостроек в Симферополе. Продав сотку земли в городе, симферопольцы могут рассчитывать на покупку 1,23 московского первичного метра. На третьем месте оказался Севастополь с показателем в 1,21 столичного метра за местную сотку.

Ранее похожие расчеты аналитики компании сделали для квартир в крупных городах Краснодарского края. По их данным, жителям Краснодара потребуется продать, в среднем, 3,66 квартиры в местных новостройках, чтобы купить одну первичную квартиру в Москве. Это лучший показатель в регионе, второе и третье место заняли, соответственно, Новороссийск (3,16) и Анапа (2,87).

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