Убийца девятилетней девочки в Саратове попал на видео в момент уничтожения улик

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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове попал на видео, когда выбрасывал ее сменную обувь. Запись с камер видеонаблюдения в пятницу, 11 октября, публикует издание Baza.

На записи видно, как мужчина выбрасывает пакет в урну на автобусной остановке, затем садится на лавочку и ждет прибытия транспорта.

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Саратовская школьница Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Вечером 10 октября полицейские задержали подозреваемого в ее убийстве. Он заявил, что задушил Лизу за грубый ответ на вопрос. Возле гаража, где мужчина спрятал тело ребенка, прошел стихийный митинг, на котором собралось около тысячи человек. Люди требовали отдать им убийцу, чтобы устроить над ним самосуд.

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