Шойгу рассказал о враждебных россиянам силах

В мире существуют силы, которые пытаются принизить достижения России, навязать ей чуждую систему ценностей и исказить историю страны. Об этом на коллегии министерства обороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам министра, противники России используют информационное пространство для своих действий. Он подчеркнул, что в этих условиях важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и «воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание». При этом глава Минобороны не уточнил, какие именно силы имеет в виду.

Шойгу также напомнил, что российские военные не раз совершали подвиги, в том числе в Сирии. В качестве примера министр привел старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, оказавшись в окружении под Пальмирой, майора Романа Филипова, не позволившего захватить себя в плен, а также бойцов отряда спецназначения, удержавших стратегически важные высоты в районе Алеппо.

9 октября Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни. Глава Минобороны обратил внимание, что из-за нарушения режима службы накапливается усталость, снижается эффективность управления, что в свою очередь отражается на качестве выполнения задач.

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