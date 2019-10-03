В главном храме Минобороны появятся витражи с изображением орденов

Витражи с изображением российских и советских военных наград появятся и украсят главный храм Вооруженных сил России. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны страны.

Как отметили в ведомстве, общая площадь витражей, на которых будут изображены около 40 наград и орденов, составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Все они изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств. По словам ректора учебного заведения Сергея Андрияки, чем больше техник используется при создании произведения, тем интереснее оно выглядит.

В частности, при создании витражей задействованы такие техники, как гидроабразивная резка стекла, позволяющая сделать сложнейшие ажурные элементы, роспись витражными красками под спекание, а также фьюзинговое спекание стекла. Изготавливается все в технике «тиффани», отмечают в Минобороны.

К проекту подключены многие студенты и педагоги академии. «Для академии это очень важная и интересная работа, — сказал ректор. — Изготовить такой большой витраж — что-то беспрецедентное».

В мае 2019 года официальная газета Министерства обороны «Красная звезда» сообщила, что в храме появится бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев. По данным издания, церковь украсят горельефами с изображением всех наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны. Они будут посвящены защитникам Брестской крепости, обороне Сталинграда, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, Смоленской, Ржевской и Сталинградской битвам.

Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Открытие запланировано на 2020 год в Военном-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летиию Победы в Великой отечественной войне. Рядом возле церкви появится музейно-выставочный центр «Духовное воинство России», экспозиция которого будет посвящена «героической истории русского воинства». Военные собираются с помощью технологий виртуальной реальности переносить посетителей центра в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.

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