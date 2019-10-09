Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни. По его мнению, военачальники не уважают своих сотрудников, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что после жалоб офицеров и членов их семей на такой «произвол» была проведена проверка. Ее результаты специальная комиссия представила министру обороны, который в ходе закрытой части селекторного совещания отчитал командиров.

Шойгу обратил внимание, что из-за нарушения режима службы накапливается усталость, снижается эффективность управления, что отражается на качестве выполнения задач. «Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства — не потерплю», — сказал он.

По словам министра, систематические нарушения регламента будут рассматриваться как неспособность командиров планировать и организовывать работу подчиненных. Это также будет учитываться при аттестации командного состава.

Следить за соблюдением распорядка поручено Национальному центру управления обороны и Главному военно-политическому управлению. «С нарушителей буду спрашивать жестко», — добавил Шойгу.

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