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Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию

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Владимир Зеленский

Украинские власти виноваты в том, что граждане страны едут в Россию на заработки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я думаю, если они едут в Россию работать — виноваты мы... Потому что если у нас нет альтернативы, человек что-то ищет», — пояснил украинский президент, добавив, что у многих украинцев также есть родственники в России.

При этом он отметил, что государство не может запретить гражданам ездить на заработки в соседнюю страну. «Можем ли мы создавать демократическое государство и запрещать людям туда ехать? Наверное, нет», — заявил он.

Также украинский президент назвал позитивным тот факт, что украинцы, приезжающие в Россию, доносят до жителей страны альтернативное видение ситуации на Украине.

В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.

Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассчитал, что минимальная пенсия в 2013 году на Украине составляла 3359 гривен (8947 рублей), а в 2018 году — 1497 гривен (3541 рубль), что в 2,2 раза меньше. На столько же упал и размер прожиточного минимума: с 4162 гривен (9847 рублей) до 1863 гривен (4408 рублей). Минимальная заработная плата на Украине с 1 января составляет 4173 гривен (около 11 тысяч рублей), такие показатели заложены в бюджет на 2019 год.

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