Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь Ольгу Постнову.

По данным следствия, днем в пятницу, 11 октября, из детского лагеря в ялтинскую городскую больницу №1 ребенка доставили с предварительным диагнозом «пневмония». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов он умер.

Следователи выясняют, что стало причиной смерти, в каких условиях мальчик жил в лагере, как там была организовала медицинская помощь. В «Артеке» и больнице изъята медицинская документация, назначены экспертизы.

«Руководством "Артека" и министерством здравоохранения Республики Крым оказывается содействие следствию», — добавили в СК.

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