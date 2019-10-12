Группа «Кино» объявила о новых концертах спустя 30 лет

Группа «Кино» объявила о новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве в 2020 году. Анонс опубликован на YouTube.

Концерты пройдут осенью: 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 21 ноября на ВТБ Арене в Москве. В шоу планируется использовать «настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей».

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О том, что музыканты возобновят проект после 30 лет тишины, также объявили 11 октября на концерте «Симфоническое кино» в клубе А2 в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов работают над этой программой около шести месяцев.

В декабре 2018 года сообщалось о планах впервые издать неизвестный альбом группы «Кино». Речь шла об альбоме «Любовь — это не шутка», записанном в 1986 году, но не выпущенном по решению музыкантов. О том, будут ли на нем содержаться ранее неизданные песни, не уточнялось.

Группа «Кино» появилась в начале 80-х годов в Ленинграде. Ее лидером был Виктор Цой. Музыкант погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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