В России выпустят неизвестный альбом Цоя

Неизвестный альбом группы «Кино» впервые издадут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издателя независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова.

По его словам, речь идет об альбоме «Любовь – это не шутка», который был записан в 1986 году, однако не был выпущен из-за решения музыкантов не тиражировать его. «Она [запись] не очень понравилась самой группе», — объяснил Кондрашов. Он напомнил, что после смерти лидера «Кино» часть материалов вошла в сборник «Неизвестные песни Виктора Цоя».

Сейчас альбом будет издан как исторический документ. Глава лейбла подчеркнул, что альбом будет выпущен «именно так, как он был записан 32 года назад». Запись будет издана на отдельном носителе и доступна в формате CD, винила и компакт-кассеты.

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В сентябре сообщалось, что на торгах аукционного дома «Литфонд» были проданы многие вещи Цоя. В частности, с молотка ушел паспорт Цоя, рукопись песни «Хочу перемен» и записная книжка с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других. Бывший участник группы Алексей Рыбин назвал торги аморальными и заявил об отсутствии у покупателей и продавцов представления о порядочности.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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