Пригожин вспомнил последний разговор с Цоем

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своей дружбе с солистом группы «Кино» Виктором Цоем, 29 лет со дня гибели которого исполнилось 15 августа. Его воспоминания о покойном опубликовала «ПолитРоссия».

«Говорили мы с ним за две недели до его поездки, потому что у него очень много было гастролей», — вспомнил Пригожин свой последний разговор с Цоем, летом 1990-го уехавшим в Латвию отдыхать и работать над новым альбомом и погибшим там в автокатастрофе.

Пригожин также рассказал, что с Цоем его познакомил Юрий Айзеншпис, который с 1989 года был директором и продюсером группы «Кино». Он назвал рок-звезду фантастическим парнем и добродушным человеком «без комплексов и звездной болезни».

«Я с ним общался недолгое время. Он был у меня на дне рождения моего сына, когда ему исполнялся годик. Благодаря нему мы помирились с соседями, которые меня не очень любили. Мы общались с ним регулярно», — поделился воспоминаниями Пригожин, также назвав Цоя символом перестройки.

Ранее в июле песню Виктора Цоя «Группа крови» на своем московском концерте исполнила группа Metallica. В том же месяце режиссер «Матильды» Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «47 Цой», который расскажет о расследовании обстоятельств гибели музыканта.

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