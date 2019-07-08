Режиссер «Матильды» начал снимать фильм про Цоя

Начались съемки художественного фильма о советском рок-музыканте, лидере группы «Кино» Викторе Цое. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Рабочее название будущей картины — «47 Цой». Режиссером киноленты выступил Алексей Учитель, выпустивший в 2017 году фильм «Матильда». Отмечается, что в фильме нет роли самого Виктора Цоя, так как действия в ленте будут развиваться после смерти исполнителя. Первые кадры будут сняты на трассе Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, где в 1990 году музыкант погиб в автокатастрофе.

Фото опубликовано @mofevna

Главные роли фильме сыграют Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Игорь Верник, Марина Спивак,опубликовавшая фотографию со съемочной площадки в своем Instagram-аккаунте, а также Илья Делю и Михаил Тройник.

7 июня 2018 года в России вышел байопик о Викторе Цое режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Артист Рома Зверь (Роман Билык), исполнивший в этой картине одну из главных ролей, удостоился награды «Открытие года» на премии «Ника».

Лента Учителя «Матильда», рассказывающая о взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и российского императора Николая II, вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно жаловалась на фильм в прокуратуру, пытаясь не допустить его выход в прокат.

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