Пригожин назвал причину появления шутки Бузовой о блокаде

Продюсер Иосиф Пригожин оценил поступок певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадницей. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

По его словам, Бузова делает провокационные высказывания, чтобы обратить на себя внимание. «Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии», — отметил продюсер.

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред», — заключил Пригожин.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев посоветовал исполнительнице не касаться сакральных тем даже в шуточной форме. «У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая», — сказал журналист

Днем 13 августа Бузова подверглась критике в Instagram за видео, на котором она вылизывает тарелку после еды и называет себя блокадницей. Мать артистки Ирина выступила в поддержку дочери. По ее словам, исполнительница не хотела кого-либо оскорбить, а в их семье не понаслышке знают о блокаде, поскольку бабушка певицы была блокадницей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!