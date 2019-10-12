Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы

В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.

В подписи к фотографии говорится, что Заворотнюк и Чернышев всегда были едины и их пара является подтверждением того, что настоящая любовь существует. «В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком <...> Поэтому сегодня — за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», — гласит подпись.

В комментариях к посту высказались российские музыканты, актеры и поклонники Заворотнюк и Чернышева. Так, Дима Билан написал, что «ни дня не проходит, чтобы не думали о вас и не говорили в близком кругу о вас». Певец пожелала актрисе «прорваться сквозь туманы и выздороветь скорее».

Ранее 12 октября дочь актрисы Анна объяснила отказ комментировать состояние здоровья матери. «Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп», — написала девушка в Instagram.

Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.

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