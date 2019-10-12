Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.

Девушка ответила одной из пользовательниц Instagram с ником anusha_sergeevna в комментариях к посту, который в настоящее время удален. В сети появился скриншот с ответом.

«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп», — подчеркнула она. По словам девушки, семья в первую очередь желает спокойной и счастливой жизни матери, «остальное — неважно».

Ранее родственники актрисы опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.

10 октября сообщалось, что якобы сотрудник больницы, где находится Заворотнюк, предложил журналистам интервью из медицинского учреждения.

В сентябре появлялась информация, что журналисты пытаются подкупить врачей клиники, чтобы получить фотографии актрисы. За снимки персоналу предлагали до миллиона рублей.

По неофициальным данным, Заворотнюк госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Официальная информация о ее заболевании пока не опубликована.

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